Calciomercato Serie B: Azzi a Palermo che vuole anche Tutino. Fiordilino al Cosenza

Il Palermo si aggiudica Azzi dal Modena

Il Palermo supera nella corsa per l’esterno d’attacco Paulo Azzi, la Salernitana grazie ad una migliore proposta economica, i campani volevano il giocatore in prestito, i rosanero lo hanno comprato a titolo definitivo mettendo sul piatto circa un milione di euro. Ma il Palermo non si ferma qui, nelle ultime ore la dirigenza ha chiesto informazioni al Parma su Tutino, un attaccante che sarebbe la giusta spalla per Brunori.

Il Cosenza alla fine piazza il colpo Fiordilino, superata l’agguerrita concorrenza della Spal, che adesso dovrà cercare un sostituto di Esposito passato allo Spezia. Infine il Modena è molto vicino a chiudere per l’attaccante Strizzolo attualmente al Perugia che rinforzerà il parco attaccanti di Tesser.