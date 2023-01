Calciomercato Spal: De Rossi ha il nuovo bomber, La Mantia verso la cessione?

La Spal ha sondato il terreno per un ex Genoa

La Spal è alla ricerca di un attaccante, La Mantia potrebbe essere quindi ceduto per far spazio, secondo quanto riporta il sito “Sportitalia”, ad un ex Genoa vecchia conoscenza del campionato italiano, che ha indossato le maglie di Genoa e Chievo, Giannis Fetfatzidis.

L’attaccante greco è attualmente impegnato in Qatar con la casacca dell’Al-Sailiya con cui ha collezionato 7 presenze. Fetfatzidis cresciuto nelle giovanili dell’Olimpiakos potrebbe essere il profilo giusto per De Rossi, un attaccante che in Serie B farebbe di sicuro la differenza.