Clamoroso Inter, Sacchi non sarà sospeso: ecco perchè

Non ci sarà nessuna sospensione per Jean Luca Sacchi dopo il grave errore commesso in Monza-Inter. E proprio di questo ne ha parlato La Repubblica.

“Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi non gli affiderà alcuna partita per la diciottesima giornata di Serie A. Questo il provvedimento deciso nei confronti del direttore di gara, che in Monza-Inter ha preso almeno due decisioni chiaramente errate. Prima, al quarto minuto, non ha concesso un rigore ai brianzoli per un contatto in area fra Ciurria e Acerbi. Poi all’ottantesimo ha fermato il gioco prima che lo stesso Acerbi mettesse a segno la rete dell’1-3 per i nerazzurri, ravvisando un inesistente fallo di Gagliardini su Pablo Mari, che in realtà era entrato in contatto con il suo compagno di squadra Izzo. Lo stesso arbitro, parlando con lo staff interista, aveva ammesso l’errore”, si legge.