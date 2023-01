De Paul nel mirino di Juventus e Milan

Il futuro di De Paul potrebbe esser di nuovo in Serie A, la stampa spagnola ne è sicura, il centrocampista potrebbe dire addio all’Atletico Madrid la prossima estate per far ritorno in Italia. Sul centrocampista ex Udinese ci sarebbero Juventus e Milan, pronte a riportare in Serie A il campione del Mondo argentino.