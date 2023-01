Il Napoli torna alla vittoria: al Ferraris finisce 0-2

Arriva la prima vittoria del 2023 per il Napoli di Spalletti dopo la delusione cocente arrivata contro l’Inter. La squadra partenopea parte subito forte e al 3′ ha l’occasione di passare in vantaggio grazie ad un calcio di rigore assegnato su fallo su Anguissa anche se dal dischetto Politano si fa parare il rigore da Audero. La Sampdoria galvanizzata dall’episodio a favore sale in cattedra ed è pericolosa con Verre e Gabbiadini anche se il Napoli risponde prima con Osimhen e Kvaratskhelia. Al 20′ arriva il vantaggio per la squadra di Spalletti, con Mario Rui che è bravo a servire Osimhen che con il destro deve solo spingerla in porta. Vantaggio azzurro quindi anche se al 39′ c’è un episodio che fa cambiare la gara però perchè Rincon falcia Osimhen fuori dall’area e l’arbitro Valeri non ha dubbi, è rosso diretto.

Finisce qui il predominio azzurro con vantaggio realizzato grazie al solito Osimhen. Il secondo tempo riparte con il Napoli che va vicino al doppio vantaggio anche se Spalletti richiama Kvaratskhelia e Politano al posto di Zielinski e Lozano. La squadra partenopea trova poi il gol della sicurezza all’80 grazie al calcio di rigore segnato da Elmas e assegnato per fallo di mano di Vieira. La Sampdoria è ormai spacciata e il Napoli torna così a -8 dal Milan aspettando proprio il big match dell’Olimpico.

Sampdoria-Napoli il tabellino:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo (dal 1′ st Zanoli), Nuytinck, Murru; Leris, Vieira (dal 37′ st Paoletti), Rincon, Augello; Verre (dall’8′ st Villar); Lammers (dal 37′ st Montevago), Gabbiadini (da 1′ st Djuricic). A disposizione: Ravaglia, Contini, Yepes, Winks, Villa, Trimboli.. Allenatore Dejan Stankovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim (dal 1′ st Rrhamani) Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (dal 20′ st Ndombelé), Lobotka, Elmas (dal 42′ st Raspadori); Politano (dal 17′ st Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (dal 17′ st Zielinski). A disposizione: Sirigu, Marfella, Ostigard, Bereszynski, Olivera, Demme, Gaetano, Zielinski, Zedadka, Zerbin, Raspadori, Simeone. Allenatore: Luciano Spalletti

Reti: al 18′ Osimhen, al 35′ st Elmas su rigore

Ammonizioni: Murru, Juan Jesus, Anguissa

Espulsioni: Rincon (rosso diretto)

Recupero: 5 minuti nel primo tempo e 4′ nella ripresa

Note: al 4′ errore dal dischetto di Politano