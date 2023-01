Lautaro Martinez non ha digerito il pari di Monza

Il campione del Mondo argentino Lautaro Martinez continua la polemica via social post Monza-Inter. Le parole dell’attaccante postate su instagram non lasciano dubbi: “Volevamo vincere per continuare ad accorciare. Ci hanno fermato. Testa bassa e pedalare insieme come squadra nella stessa direzione”.