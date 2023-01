L’Inter chiama AIA dopo i fatti di Monza: il retroscena

Monza-Inter, il giorno dopo

Non va giù ai nerazzurri il pareggio di ieri contro il Monza. La dirigenza dell’Inter, come riportato da “Il Corriere dello Sport”, ha fatto recapitare un messaggio all’AIA visto l’errore commesso sul gol annullato a Lautaro Martinez, azione che poteva chiudere il match.

Questo quanto riportato dal quotidiano romano: “Chiaro che una decisione come quella presa dal direttore di gara faccia tutta la differenza del mondo. Ma la squadra nerazzurra, intesa come giocatori e staff tecnico, deve innanzitutto prendersela con sé stessa. Questo, però, avverrà in privato. Ieri sera, invece, il palcoscenico pubblico è stato riservato alle contestazioni e alle lamentele. E una chiamata è subito partita in direzione del coordinatore Aia per protestare per il trattamento non subito. Non è certo conseguenza di quella telefonata, ma è già certo che Sacchi verrà sospeso: troppo grave il suo errore”.