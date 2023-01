Milinkovic Savic dice addio alla Lazio

Ormai sembra deciso il futuro di Milinkovic Savic il calciatore avrebbe deciso di non rinnovare il contratto che lo lega ai biancocelesti e cambiare squadra nella prossima sessione estiva (Lazio che comunque tenterà di arrivare a un nuovo accordo, l’attuale scade nel 2024). Come afferma il Corriere dello Sport, difficilmente si arriverà ai 100 milioni che chiede Lotito per cedere il centrocampista.