Mourinho lascia la Roma? Un suo fedelissimo annuncia dove allenerà

Roma, Mourinho verso il Brasile

Durante un podcast su Mundo Gv, l’ex centrocampista del Porto, Carlos Alberto, avrebbe rilevato l’interesse del Brasile per Josè Mourinho. Dopo le intere settimane di voci che lo vedevano vicino al Portogallo, anche con il doppio ruolo, il tecnico lusitano sarebbe di nuovo dentro un vortice di notizie. Il no secco dato al Portogallo si pensava fosse in onore della Roma, invece Carlos Alberto ha dato chiarezza alla situazione.

Carlos Albero: “Mi ha contattato”

Come detto prima, l’ex centrocampista avrebbe detto: “Lo dico direttamente. Forse Mourinho sarà il nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Si tratta di una notizia. Mi ha anche proposto di fargli da assistente”.