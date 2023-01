Salernitana e Torino non si fanno male, è 1-1 all’Arechi: Nicola resta a rischio?

Finisce 1-1 il match tra la Salernitana e il Torino di Juric. La squadra di Nicola, a caccia di un vittoria, va però sotto al 36′ grazie alla rete di Sanabria. Nel secondo tempo arriva subito il pari di Vilhena con la Salernitana che prova a vincere la gara con i cambi di Botheim, Piatek e Valencia, anche se non basterà. Vedremo se Iervolino deciderà di mettere in atto il cambio di allenatore in panchina.

Il tabellino:

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc (31′ st Gyomber), Fazio; Candreva, Bohinen (1′ st Piatek), Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric (31′ st Pirola); Bonazzoli (44′ st Botheim), Dia (40′ st Valencia). A disp.: Fiorillo, De Matteis, Sambia, Botheim, Valencia, Radovanovic, Kastanos, Gyomber, Capezzi, Iervolino, Lovato, Pirola, Piatek. All.: Nicola.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima (19′ st Djidji), Schuurs, Buongiorno; Lazaro (27′ st Rodriguez), Lukic, Linetty (8′ st Ricci), Vojvoda (19′ st Singo); Vlasic, Radonjic (19′ st Miranchuk); Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Djidji, Rodriguez, Bayeye, Singo, Ricci, Adopo, Gineitis, Garbett, Miranchuk, Seck, Karamoh. All. Juric.

Reti: 36′ pt Sanabria, 4′ st Vilhena

Ammoniti: Candreva, Linetty, Lukic, Daniliuc, Djidji

Recupero: 1′ pt, 6′ st

Arbitro: Colombo di Como (ass. Bresmes e Yoshikawa; IV Giua; Var Marini; Avar Paganessi)