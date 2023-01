Scontri tra tifosi di Roma e Napoli, autostrada chiusa ad Arezzo

Scontri tra tifosi ad Arezzo

Riportiamo una notizia che mai vorremmo dover riportare, nuovi scontri tra tifosi: AREZZO, 08 GEN – Secondo quanto si è appreso dalla Questura di Arezzo all’origine degli scontri lungo l’A1 nell’Aretino, all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino est, l’agguato teso da un gruppo di ultrà del Napoli ai romanisti in transito per raggiungere Milano: ne è nato poi un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni. La polizia, per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo, ha bloccato anche il traffico autostradale, da poco ripreso. In corso l’identificazione di tifosi romanisti e napoletani. Fonte ANSA