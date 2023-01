Seria A, Milan-Roma: i rossoneri perdono un’altra occasione: per Mourinho è un punto d’oro (2-2)

Milan-Roma: Pioli amareggiato

Il big match che ha chiuso la domenica di Serie A è stato Milan–Roma. Partita molto importante per entrambe le squadre per rimanere in zona Europa. Nel primo tempo, le squadre, si sono studiate facendo capolino di tanto in tanto nell’area avversaria Una buona Roma sembra tener botta alle avanzate dei rossoneri fino alla mezz’ora, quando i ragazzi di Pioli passano in vantaggio, su calcio d’angolo, con il colpo di testa di Kalulu. I ragazzi di Foti, perchè Mourinho squalificato, provano ad alzare il ritmo ma sprecano molto. Si va all’intervallo sull’1 a 0 per i rossoneri. Inizia la ripresa e la trama è la stessa, nei primi venti minuti è solo il Milan ha giocare il pallone ed a creare qualche pericolo, mentre i giallorossi sembrano vagare in campo, a corto di idee e di fiato. Al punto che, dopo una grande ripartenza dei rossoneri, il neo entrato Tommaso Pobega insacca di sinistro alle spalle di Rui Patricio. 2 a 0 per il Diavolo. Passano pochi minuti ed accorcia le distanze sul calcio d’angolo Roger Ibanez, che di testa mette in rete. Gol che da speranze alla squadra di Foti, che insiste nel giocare il pallone in avanti. I giallorossi si rendono insidiosi e guadagnano una punizione, dove trovano il pareggio con Tammy Abraham. Beffa per il Milan di Pioli che vede il Napoli allontanarsi, di nuovo. Foti continua il suo momento positivo sulla panchina della Roma, portando con se un punto guadagnato all’ultimo respiro.

Milan-Roma, tabellino e risultato

Reti: 30′ pt Kalulu, 32′ st Pobega; 42 st Ibanez; 47 st Abraham

Ammoniti: Celik, Leao, Zalewski, Zaniolo, Bennacer, Tomori, Tonali

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer (29′ st Vranckx); Saelemaekers(Gabbia 36 st), Brahim Diaz (25′ st Pobega), R. Leao; Giroud(De Katelaere 36 st). A disp.: Mirante, Nava, Bozzolan, Dest, Gabbia, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Lazetic. All. Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini(Belotti), Smalling, Ibanez; Celik (33′ st El Shaarawy), Cristante (21′ st Tahirovic), Pellegrini, Zalewski( El Shaarawy); Dybala, Zaniolo (21′ st Matic); Abraham. A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Spinazzola, Vina, Bove, Camara, Matic, Tahirovic, El Shaarawy, Belotti, Shomurodov, Solbakken. All. Foti.