Serie A, Milan-Roma: le ultimissime sulle formazioni

Milan-Roma, Abraham dal primo minuto

Stasera alle 20:45 su Dazn, andrà in onda il big match tra Milan e Roma. I rossoneri cercano i 3 punti per continuare a credere nella lotta scudetto, mentre la Lupa tenterà di rialzare la testa dopo la pessima prestazione fatta in casa contro il Bologna. Mister Mourinho non ci sarà per squalifica, al suo posto Foti, con il quale i giallorossi non hanno mai perso. Torna Abraham dal primo minuti, con Zaniolo che parte dalla panchina. Pioli ha i soliti problemi di infortuni, perciò, si affiderà alla sicurezza di Tonali e alla pericolosità di gente come Leao e Theo Hernandez. Sarà una partita difficile sul piano dell’emozioni, ma stupenda da vedere.

Milan-Roma: le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho (squalificato), in panchina Foti.

Arbitro: Massa di Imperia.