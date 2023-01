Spalletti avverte tutti: “La più forte è la Juventus”

Spalletti si gode il Napoli ma… teme la Juventus

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si gode la vittoria del suo Napoli ma avverte tutti, non sottovalutare la Juventus: “Ho visto una squadra molto matura, che ha saputo ragionare in una partita che poteva diventare complicata per tanti motivi – le parole del tecnico del Napoli a Dazn – I ragazzi hanno usato la testa, sono rimasti sempre sul pezzo. La gara non è mai stata in discussione”. In vista della sfida di campionato contro i bianconeri: “Anche senza le otto vittorie di fila la Juve è una delle squadre più difficili da affrontare, una delle più forti. Per storia, organizzazione societaria e rosa forse la più forte d’Italia”.