Calciomercato Inter, nuova proposta per De Vrij | Il difensore può già lasciare Milano

C’è distanza tra domanda e offerta per il rinnovo di De Vrij

Situazione rinnovi ancora tutta da definire in casa Inter. Marotta è alle prese con vari contratti ancora da prolungare e tra questi c’è anche quello di Stefan De Vrij. C’è distanza tra la proposta del club nerazzurro e la richiesta del difensore olandese. L’Inter propone un contratto di due anni mentre De Vrij vorrebbe un triennale.

Tra le sirene inglesi spunta un club spagnolo per l’ex Lazio

Secondo quanto riporta DAZN, sul giocatore c’è il forte interesse di diversi club di Premier che starebbero pensando all’ex Lazio per l’estate. Occhio anche al Villarreal che starebbe sondando il terreno per un colpo a zero nei prossimi mesi.