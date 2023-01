Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per l’esterno brasiliano

Con la ripartenza del campionato inglese, c’è stato modo perdi giungere a conclusioni decise. Con il suo Tottenham bloccato sul 2 a 2 dall’Aston Villa e con i rivali di sempre dell’Arsenal che si allontanano sempre di più, il tecnico salentino ha parlato chiaro. In rosa ci sono elementi che non lo convincono in pieno ed uno di questi è. Il brasiliano approdato in terra britannica due anni fa non ha mai veramente convinto, nonostante le indiscusse qualità. Considerando quindi il valore del giocatore non eccessivamente alto, si tratta di massimo 25 milioni, la dirigenza interista riflette concretamente per portarlo a Milano. Altra variabile che può giovare alla società è il fatto che Antonio Conte vorrebbe Dumfries , chiedendo quindi di andare a scambiare i due calciatori anche in virtù del sodalizio che lo lega all’ambiente nerazzurro.