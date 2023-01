Calciomercato Juventus, Cherubini cede i due calciatori: le ultime

Calciomercato Juventus, il campione del Mondo non ha ancora rinnovato con i bianconeri

La Juventus ora è seconda classifica e l’ambiente bianconero è concentratissimo in vista del big match contro il Napoli. La partita è di grandissima importanza e questo Allegri lo sa bene, perché potrebbero essere decise le sorti del campionato. Dopo un inizio travagliato, la Juventus ha trovato continuità e Allegri può tornare a sorridere. Un altro motivo di gioia per l’allenatore toscano è il ritorno in campo di Di Maria, tornato in seguito ad un infortunio. Tuttavia, la Juventus è preoccupata per il futuro del calciatore argentino, poiché il suo contratto scade a giugno e per ora non vi è stato alcun dialogo per il rinnovo. Secondo alcune voci, El Fideo starebbe valutando un ritorno a Rosario, dove ha cominciato la sua carriera. Ci sarebbe anche un interessamento dell’International de Porto Alegre, squadra brasiliana il cui presidente ha affermato di star monitorando la situazione di Di Maria.

Calciomercato Juventus, maxi scambio con un club di Premier

Un altro calciatore che potrebbe lasciare la Juventus è Weston McKennie. Il centrocampista, che interessa a Borussia Dortmund e Aston Villa, potrebbe lasciare Torino già in questa sessione di mercato. L’americano preferirebbe un trasferimento in Bundesliga, ma la Juventus preferirebbe cederlo all’Aston Villa, in maniera tale da poterlo usare come contropartita per arrivare a Douglas Luiz, centrocampista che gioca proprio con l’Aston Villa. McKennie potrebbe partite ora per facilitare l’arrivo di Luiz a giugno.