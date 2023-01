Calciomercato Juventus, il leader di Allegri rinnova con i bianconeri : i dettagli

Capitano di oggi, capitano di domani

Ormai non è più un mistero il discorso legato a Danilo. Dopo la favolosa prestazione di sabato sera contro l’Udinese, dove la Juventus è riuscita a vincere grazie al brasiliano andato a segno all’ottantaseiesimo, adesso c’è una certezza. Lui e la società rinnoveranno il contratto. Si tratta di pura formalità considerando che il difensore sin dal suo primo giorno a Torino, si è sentito subito a casa. Ad elogiarne le doti umane oltre a quelle professionali fu l’attuale allenatore della lazio, Maurizio Sarri nella sua esperienza sulla panchina bianconera. Danilo incarna perfettamente quegli ideali di serietà, abnegazione, sacrificio e costanza che caratterizzano l’ambiente bianconero. Motivo per il quale la dirigenza è pronta ad allungare i rapporti lavorativi con lui per almeno altri due anni, ponendo in tal modo le basi per quella che sarà la squadra del domani.