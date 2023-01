Calciomercato Juventus, quale futuro per Weston McKennie? | Cherubini prepara la cessione

Il giocatore potrebbe approdare al Borussia Dortmund

Nostalgia della Germania? Chissà. Fatto sta che il centrocampista americano Weston Mc Kennie, attualmente in forza alla Juventus, potrebbe avere nel suo immediato futuro il Borussia Dortmund. Per lui si tratterebbe di un ritorno in terra teutonica dal momento che ha già militato per tre stagioni (dal 2017 al 2020) nello Schalke 04 dove ha lasciato un souvenir di 75 presenze e quattro reti.

Il suo desiderio di approdare in un club di prestigio

Ma a quanto pare, e come riporta il sito Gazzetta.it, il giocatore, se proprio non fosse possibile l’approdo in giallonero, vedrebbe di buon occhio anche il corteggiamento di qualche altro top club. In queste ultime ore si sono fatti i nomi di Bournemouth e Aston Villa, compagini che in Premier League occupano rispettivamente il sedicesimo e undicesimo posto in classifica. Nazionale statunitense con 41 presenze e 9 reti con la maglia del paese a stelle e strisce, Mc Kennie ha finora regalato alla Juventus 9 reti nelle 68 gare disputate e nel suo palmares annovera un argento nella Gold Cup del 2019 e un oro nella Concacaf Nations League.