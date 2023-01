Calciomercato Juventus, tiene banco il caso Vlahovic: l’attaccante verso la cessione

Dusan Vlahovic e il lungo calvario: la vicenda è al centro dei temi bianconeri, quando torna?

È diventato un oggetto misterioso al fine di interrogarsi sulle sue condizioni e stato di salute. Che fine ha fatto Dusan Vlahovic? L’attaccante serbo è lontano dai campi da parecchio tempo, e la sua ultima apparizione resta affissa sulla data della partita di champions contro il Lisbona in Portogallo del 25 ottobre, ben due mesi e mezzo fa. Da quel momento in poi fase turbolenta dove ha dovuto convivere con la dolorosa pubalgia, in cui è riuscito a tornare in campo solo per brevi parentesi per poi ricadere al punto di non ritorno. Qualche spezzone di gara in amichevole durante la sosta, occasione forse forzata, visto che il suo corpo non ha retto per dilungarsi in stand-by.

Anno forse da dimenticare per il serbo, anche se siamo solo a metà stagione, ma per riprendere la marcia e riaccendere il motore servirà tempo, da quel che trapela ancora 15-30 giorni, così come Paul Pogba, mai visto in campo. I tifosi sperano di rivedere il centravanti serbo nelle migliori condizioni possibili e garantire a Max Allegri il suo bottino di gol che potrà partecipare alla causa di qua al focoso finale di stagione. Ma nel frattempo Allegri rimescolando le carte ha trovato quella giusta in Arek Milik, che sta dimostrando il valore che non ha potuto estrapolare negli anni per via dei gravi infortuni riportati.