Calciomercato Lazio, altro arrivo dall’Inter dopo Vecino: il nome

La Lazio cerca un centrocampista per Sarri

Non è partito nel migliore dei modi il 2023 biancoceleste. Prima la sconfitta col Lecce e poi il pareggio in extremis con l’Empoli hanno fatto storcere il naso a molti addetti ai lavori. A convincere poco è stato il centrocampo, apparso stanco e poco lucido soprattutto nel finale. Per questo motivo occhio quindi alla pista che porta a un centrocampista nerazzurro: Roberto Gagliardini. L’ex Atalanta è in scadenza a fine stagione e con ogni probabilità lascerà l’Inter dopo 7 anni.

Su Gagliardini anche il Monza di Palladino

Sul ragazzo ci sono gli occhi sia della Lazio sia del Monza. Galliani, re dei parametri zero, vorrebbe regalare un centrocampista d’esperienza a mister Palladino.