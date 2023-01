Calciomercato Lazio, il Liverpool scatena l’asta per Milinkovic Savic: Lotito gongola

Il club inglese fa spesa in Italia

Calciomercato Lazio, la Premier su MIlinkovic-Savic

Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, è al centro di molte voci di mercato. Tornato da un Mondiale disputato così e così, anche per via di un infortunio, il serbo rimane un giocatore di un calibro straordinario. Le sue prime due partite del 2023 non ha brillato, i problemi muscolari continuano ad esserci, ma oltre a questo di dovrà anche pensare al futuro. L’agente del calciatore, Kezman, vuole il suo assistito lontano dalla capitale già a giugno, e le possibilità che accada è molto alta. Di recente, l’Arsenal ha chiesto informazioni sul talento, rimandando ogni discorso a giugno.

Lazio, il Liverpool irrompe in casa biancoceleste

Stando alle ultime ore, il Liverpool di Jurgen Kloop vorrebbe acquistare Milinkovic-Savic a giugno. Arthur ha le valigie in mano, e la proposta dei Reds per il serbo è di 50mln di euro. Cifra che sicuramente Lotito dovrà accettare, visto le condizioni del club. Attenzione alla Juventus sullo sfondo.