Calciomercato Lazio, Pellegrini rimane un obiettivo: ma Sarri vuole un altro giocatore

Lazio, Pellegrini sempre più vicino

Luca Pellegrini rimane l’obiettivo principale per rinforzare la fascia sinistra. Sarri chiede fortemente il terzino e Lotito sta provando in tutti modi di prenderlo, già a gennaio. Regalerebbe, a Sarri, il terzino tanto richiesto per colmare quella lacuna tattica. Marusic ha fatto possibile ed anche egregiamente, ma le qualità che cerca il mister sono altre. Intanto Sarri da precedenza ad un altro giocatore.

Lazio, Sarri vuole Ilic del Verona

Un’altra priorità che ha manifestato di volere mister Sarri, è il centrocampista del Verona, Ivan Ilic. Il giocatore sarebbe una pedina cruciale per il gioco del mister, dando dinamicità al reparto ed intelligenza alla manovra. Lotito avvia i contatti con i gialloblu.