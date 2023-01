Calciomercato Lazio, per Luis Alberto si profila un ritorno in Spagna

Calciomercato Lazio, i dubbi su Luis Alberto

Siviglia, Atletico Madrid, Cadice. Non è il gioco delle tre carte, bensì il trittico di possibili destinazioni del centrocampista della Lazio Luis Alberto Romero Alconchel. Che il giocatore, per la Lazio, costituisca un valore aggiunto lo dimostrano i suoi 39 gol in 188 gare disputate con la compagine ora allenata da Maurizio Sarri. Ma, se mai ve ne fosse stato bisogno per mettere in riga anche i professionisti dello scetticismo sine die, il ragazzo ha confezionato un cadeau sottoforma di passaggio per Felipe Anderson consentendo a quest’ultimo di andare a bersaglio contro l’Empoli.

Il suo desiderio di tornare in Spagna e un like esplicito

Lui, a quanto sembra, a riapprodare nella terra delle nacchere sarebbe disponibile anche andandoci con un piede solo. Già accostato al Siviglia di mister Jorge Sampaoli, il talento laziale è anche nel campo visivo di Atletico Madrid e Cadice. Se la pista Siviglia sembra però essersi interrotta, non così per quella che porta a Madrid dove l’Atletico sta cercando di piazzare altrove Joao Felix. Ma non è tutto. Nella nota pagina 433, infatti, tra i like posti figura proprio anche quello di Luis Alberto che ha apposto il suo “mi piace”anche sul post del Cadice in cui si festeggiava il suo successo con il Valencia. Like con valore di testimonianza, quindi. Forse non verità cartesiana, ma sufficientemente indicativi.