Lo Spezia bussa alla porta

Una notizia di poco fa riporta un forte interessamento dello Spezia per Antonio Mirante, terzo portiere del Milan. La società ligure è in emergenza di estremi difensori considerando gli infortuni di Dragowski e Zoet e l’innesto del trentanovenne rossonero, porterebbe garanzie di esperienza e grande professionalità. A sei mesi dalla scadenza del contratto inoltre, Mirante potrebbe prendere questa ultima occasione per chiudere definitivamente la sua carriera.