Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole una cessione già a gennaio | Le ultime

Calciomercato Napoli, deciderà Demme

Quale sarà il futuro di Diego Demme? Il tedesco è chiuso da Lobotka, piace all’Adana Demirspor di Montella e a diversi club tedeschi. Sarà lui a decidere cosa farsene del proprio futuro, per il Napoli è una risorsa preziosa e per questo non spingerà per la cessione.

Napoli, Lobotka ritrovato

La cura Spalletti ha fatto bene a Lobotka, che ha ritrovato brillantezza e giocate. Il centrocampista è il perno principale del gioco azzurro e la sua assenza vorrebbe dire perdere tempi di gioco. Le sue prestazioni sono da calciatore top europeo al punto di oscurare e mettere nel dimenticatoio, Diego Demme.