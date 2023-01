Calciomercato Roma, sirene spagnole per l’attaccante giallorosso | Tiago Pinto aspetta

Calciomercato Roma, Zaniolo resta un dubbio

Anche nella partita di stasera contro il Milan, Nicolò Zaniolo, non ha brillato. L’attaccante della Roma sta vivendo un momento no che dura ormai da troppo tempo, e senza accorgersene sta perdendo tutte le sue migliori qualità. Nonostante ciò, c’è ancora qualcuno che crede in lui da venire a Roma a bussare alla porta di Tiago Pinto.

Roma, Zaniolo cercato dall’Atletico Madrid

Oltre alle squadre che, secondo le voci, sono sul giocatore – ovvero Juventus e Tottenham – si inserisce un’altra big alla lista, l’Atletico Madrid. Pablo Simeone avrebbe visto in Zaniolo il sostituto perfetto del partente Joao Felix. Dopo la vendita di quest’ultimo il club spagnolo proverà l’assalto al calciatore giallorosso anche se i