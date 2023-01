Calciomercato Roma, Vina verso la Liga: ora Mourinho aspetta un difensore

Calciomercato Roma, Vina lascia la Capitale

La partenza di Alex Moreno potrebbe avvicinare Vina al Betis. Secondo il quotidiano Sport, lo spagnolo sarebbe vicino all’Aston Villa e l’affare potrebbe chiudersi nelle prossime ore per una cifra che si aggira attorno ai 18 milioni. Di fronte all’imminente cessione, i bianco verdi starebbero già cercando un sostituto e tra i nomi in ballo compare quello dell’uruguaiano della Roma. Il terzino giallorosso non ha convinto a pieno Mourinho e non ha brillato neanche con la Nazionale. Questo potrebbe spingere il club a cederlo già in questa finestra di mercato. La formula prevista sarebbe quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto.