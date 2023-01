Chelsea regina del mercato: colpo da 100 milioni!

L’arrivo con la formula del prestito di 11 milioni

Più che un’operazione di mercato, un vero e proprio botto. L’attaccante portoghese Joao Felix sta infatti per approdare in Premier League, mondo calcistico che sognava di raggiungere, con i colori del Chelsea. Il giocatore, che era stato offerto anche a due altri club del massimo livello del calcio della terra d’Albione ovvero Arsenal e Manchester United, aveva più volte espresso l’intenzione di non voler proseguire il suo cammino comune con l’Atletico Madrid.

La conferma dell’affare arriva dallo stesso Atletico Madrid

Secondo “The Athletic”, il club allenato da Diego Simeone e accreditato di ben undici titoli del campionato iberico oltrechè di dieci Coppe del Re, due Coppe di Spagna, una Coppa delle Coppe, 3 Coppe Uefa e una intercontinentale avrebbe già stretto la mano al sodalizio londinese in cui militò anche il compianto Gianluca Vialli scomparso di recente. Il giocatore lusitano di Viseu classe 1999 arriverà alla corte di mister Graham Potter con la formula del prestito per undici milioni. Il Chelsea mette così a segno un altro colpo da novanta dopo essersi assicurato l’acquisto di Fofana dal Molde , di Andrey Santos dai brasiliani del Vasco da Gama e di Badiashile dal Monaco. Joao Felix porta in eredità dalla terra del flamenco uno score di 95 presenze e 25 reti e con la nazionale portoghese vanta 28 presenze con quattro autografi realizzativi.