ESCLUSIVA – Sarrica: “Vlahovic sarà confermato. Su Milinkovic Savic posso dire…”

Abbiamo parlato di Juventus con l’opinionista di fede bianconera Mauro Sarrica:

1) Come sarà la Juve del post Agnelli?

Non cambierà assolutamente nulla dal punto di vista gestionale. Elkann si è affidato ad un CDA prettamente tecnico ma al tempo stesso conferendo pieni poteri ad Allegri e Cherubini per quanto riguarda l’area sportiva. La proprietà ha intenzione di investire come ha sempre fatto per innalzare la competitività della Juventus in ambito nazionale ed europeo

2) Giusta la decisione di dimettersi?

Decisione più che mai giusta, ma è da ritenersi un atto dovuto. Per tutelare l’immagine della società nelle sedi opportune era una scelta inevitabile.

3) Cosa c’è da temere riguardo le inchieste in corso?

La Juve al massimo incorrerà in pesanti sanzioni pecuniarie. Non rischia nulla dal punto di vista sportivo perché in merito alle plusvalenze è stata già giudicata e riguardo alla cosiddetta “manovra stipendi” stiamo parlando di un accordo che ha visto protagoniste diverse società insieme ai propri dipendenti in seguito allo tsunami della pandemia Covid che ha generato sui bilanci societari pesanti ricadute in termini di ricavi. Neanche l’apertura di un nuovo procedimento da parte della Figc sulle plusvalenze potrebbe portare ad una benché minima sanzione anche in tema di penalizzazione punti in classifica. Tutti sono bravi a fare gli scoop mediatici quando di mezzo c’è il nome Juventus…

4) Cosa aspettarsi dal mercato di gennaio?

A gennaio non ci saranno movimenti in entrata, al massimo si registrerà la cessione di McKennie con i bianconeri che chiedono non meno di 20 mln. Altrimenti l’americano resterà a Torino. In merito al mercato estivo invece l’obiettivo dichiarato della Signora è Milinkovic Savic con cui è già stata raggiunta un’intesa di massima sul contratto. Il serbo non rinnoverà infatti con i biancocelesti che riceveranno da Madama un’offerta di 55 milioni più il cartellino di Luca Pellegrini. Peserà molto in tal senso la volontà del serbo, in procinto di prendere il posto in squadra di Rabiot che andrà via a parametro zero.

5) Vlahovic, da confermare o da vendere?

In merito a Vlahovic è stato effettuato un investimento pesante e sarà confermato. La Juve non ha dubbi sulla riconferma.

6) Allegri, si o no?

Allegri è stato bistrattato a più riprese ad inizio stagione e nel mezzo della tempesta ha dimostrato ancora una volta di essere un grande gestore ed equilibratore di gruppo. Molto dipenderà dai risultati a fine stagione ma la sua posizione allo stato attuale è ben salda.

7) Verso la sfida col Napoli, il suo pensiero?

Napoli-Juventus è una partita da tripla. Se i bianconeri dovessero espugnare il Maradona diventerebbero senza dubbio i favoriti per lo scudetto.