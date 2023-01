Inter, problemi per Lukaku, Barella e Calhanoglu. Brozovic forza il recupero

Esami in vista per capire l’entità degli infortuni

Gli infortuni, parafrasando un famoso detto, non vengono mai soli. Ne sanno qualcosa in casa Inter ove, dopo l’infortunio al ginocchio del nazionale belga Romelu Lukaku che lo costringerà a saltare l’impegno di Coppa Italia contro il Parma, arrivano cattive notizie anche per quanto concerne Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

Niente Coppa Italia

Anche per loro, che si sono infortunati durante l’incontro pareggiato dalla squadra per 2-2 a Monza, come per il belga, niente sfida di Coppa Italia contro gli emiliani. Fine delle trasmissioni? Non ancora. Nella lista dei punti di domanda sulla disponibilità effettiva a scendere in campo figura infatti anche il croato Marcelo Brozovic che sta recuperando. Il pensiero stupendo dei nerazzurri è di poterlo vedere sul rettangolo verde in occasione della gara di Supercoppa contro i cugini del Milan che si disputerà a Riad il 18 gennaio.