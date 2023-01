Juventus, Szczesny vicino a battere il record di Handanovic: il retroscena

E’ Sempre Juventus-Inter

La Juventus di Massimiliano Allegri ha ripreso al meglio il campionato dopo la pausa mondiale, vincendo due partite di fila contro Cremonese e Udinese. La squadra del tecnico livornese ha ripreso così quella risalita in campionato che aveva iniziato poco prima che la Serie A si fermasse, disputando due gare a livello del gioco non straordinarie, ma riuscendo comunque ha portare a casa il risultato massimo: vincere. Un po’ come dice infatti il motto della Vecchia Signora, “Non è importante vincere ma è l’unica cosa che conta”, la Juventus con queste due vittorie riesce a rimanere in corsa per lo scudetto, ed allungare sull’Inter dopo il pareggio in trasferta dei nerazzurri contro il Monza.

La sfida con il Napoli

La Juventus, nella penultima gara del girone d’andata, dovrà sfidare uno stratosferico Napoli al Maradona. Per i tifosi bianconeri e partenopei questa non è mai stata una semplice partita, vista la rivalità immensa che c’è tra le due squadre, e quella di venerdì prossimo non si prospetta da meno. Gli azzurri di Spalletti si sono ripresi alla grande dopo la sconfitta a Milano contro l’Inter, vincendo per 2 reti a 0 contro la Sampdoria, e saranno sicuramente vogliosi di vincere sulla Juventus per allungare ulteriormente la distanza tra le due squadre. I bianconeri dovranno invece senza meno vincere se vorranno accorciare la classifica e il distacco dal Napoli, e se vorranno rimanere in carreggiata per la vittoria del titolo.

Szczesny ad un passo dal record di Handanovic

La Juventus è da 8 partite consecutive di campionato che non subisce gol, tutto ciò è dovuto ad un ottimo lavoro della retroguardia bianconera, ma soprattutto a delle prestazioni superlative del suo portiere, Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, arrivato a Torino nel 2017 e che si è reso protagonista di un grande mondiale, parando anche un rigore a Leo Messi, sta mantenendo la porta inviolata da ben 666′. Il record di imbattibilità di un portiere straniero in Serie A appartiene all’estremo difensore dell’Inter, Samir Handanovic, che lo realizzò nella stagione 2010/11 con la maglia, sempre bianconera, dell’Udinese, tenendo la rete inviolata per 703′. A Szczesny basteranno perciò 38′ di imbattibilità contro il Napoli per superare lo sloveno e diventare il portiere straniero con più minuti di imbattibilità (dodicesimo nella classifica totale della serie A).