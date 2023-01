L’Hellas Verona vince lo scontro salvezza con la Cremonese (2-0): decisivo Lazovic

L’Hellas Verona torna alla vittoria grazie alla doppietta di Lazovic nel primo tempo. Tanti, troppi gli errori della squadra di Alvini che è in giornata no. La squadra di Zaffaroni supera in classifica proprio quella lombarda.

TABELLINO

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini (dal 29′ st Magnani); Depaoli, Ilic (dal 21′ st Sulemana), Tameze, Doig; Lazovic (dal 37′ st Terracciano), Kallon (dal 21′ st Verdi); Djuric (dal 29′ st Magnani). A disposizione: Berardi, Perilli, Veloso, Verdi, Henry, Piccoli, Günter, Magnani, Terracciano, Cabal, Coppola, Sulemana. Allenatore: Marco Zaffaroni

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili (dal 37′ st Ciofani); Sernicola, Castagnetti (dal 18′ st Ascacibar), Pickel, Valeri; Buonaiuto (dal 15′ st Tsadjout); Dessers (dal 15′ st Okereke), Zanimacchia (dal 15′ st Afena-Gyan). A disposizione: Saro, Sarr, Hendry, Aiwu, Ascacibar, Ciofani, Ghiglione, Afena-Gyan, Quagliata, Milanese, Tsadjout, Okereke. Allenatore: Massimiliano Alvini

Reti: al 9′ pt Lazovic, al 26′ pt Lazovic

Ammonizioni: Kallon, Castagnetti, Djuric, Lochoshvili, Verdi

Recupero: 3 minuti nel primo tempo