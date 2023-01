Milan, Ibrahimovic prepara il rientro: Pioli ha bisogno di Lui

Milan, Zlatan Ibrahimovic si riprende l’attacco

Il Milan riabbraccia Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante svedese, dopo alcuni giorni passati negli Stati Uniti tra vacanze, controlli al ginocchio e allenamenti, è rientrato a Milanello per proseguire il suo programma di recupero. Ibrahimovic era anche presente ieri sera a San Siro in occasione del pareggio casalingo dei rossoneri contro la Roma per 2-2.

Milan, l’obiettivo per Ibrahimovic è l’ottavo di finale di Champions

Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo è sempre quello di tornare in campo per gli ottavi di Champions League contro il Tottenham a metà febbraio.