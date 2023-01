Milan, il punto sugli infortunati. E intanto Ibra scalpita

Milan, il punto sulla situazione infortuni

Reduce dal pareggio contro la Roma, il Milan si sta preparando per la sfida di Coppa Italia contro il Torino. Pioli è stato molto criticato per i suoi cambi che hanno portato il Milan a schiacciarsi troppo contro la Roma; per questo motivo il tecnico del Diavolo potrebbe applicare qualche modifica dal punto di vista tattico per il match contro il Toro. Inoltre, l’allenatore rossonero dovrà anche fare i conti con l’incubo infortuni, che sembra non finire mai in casa Milan, anche se c’è una buona notizia visto che Messias rientrerà in squadra.

Niente da fare per Origi, il quale continuerà a lavorare a parte, così come Simon Kjaer, che sta allungando in tempi per rientrare in forma. Florenzi, Maignan, Rebic e Krunic continuano il loro programma personalizzato.