Serie A, Bologna-Atalanta: le ultimissime sulle formazioni

Bologna-Atalanta, Thiago Motta perde Arnautovic

Nelle sfida che chiuderà la 17esima giornata di Serie A, tra Bologna e Atalanta, ci saranno tante soprese. Per Thiago Motta, il momento non è dei migliori. Infatti, dopo l’infortunio di Barrow e Zirkzee, si aggiunge anche quello di Arnautovic. Perdita pesante per i rossoblù. D’altra parte, invece, i ragazzi di Gasperini dovranno riprendersi dopo la strana prestazione fatta contro lo Spezia.

Bologna-Atalanta, le probabili formazioni

Bologna: Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Ferguson; Orsolini, Dominguez, Soriano; Sansone.