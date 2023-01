UFFICIALE – Bale si ritira dal calcio giocato | I motivi dell’addio

L'attaccante ha vinto tutto in carriera

Bale lascia | Ecco perchè

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia di Gareth Bale, che a 33 anni ha annunciato di voler appendere gli scarpini al chiodo. L’esterno gallese, che ha appena vinto il campionato MLS con Los Angeles FC, ha deciso di terminare la sua carriera appunto dopo l’ultima esperienza con il club americano e terminando il suo percorso fatto con le maglie di Southampton, Tottenham e Real Madrid e vincendo 3 volte la Liga, 1 Coppa di Lega con il Tottenham, 1 Coppa di Spagna, 5 Champions League, 3 Supercoppe Europee e 4 Coppe del Mondo per Club, appende dunque gli scarpini al chiodo dopo pochi mesi di esperienza americana. In carriera ha vestito le maglie di Southampton, Tottenham e Real Madrid prima della parentesi conclusiva e brevissima al LAFC.