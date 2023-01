Ancelotti sfida il Valencia di Gattuso: “Tra di noi non sempre bel rapporto”

Ancelotti: “Le squadre di Gattuso sono molto intense”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima sfida di Supercoppa spagnola contro il Valencia. Queste le sue parole: “Abbiamo passato momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions League. Dopo il rapporto non è sempre stato buono, abbiamo avuto anche problemi personali, ma non voglio parlarne. Molti allenatori di oggi giocavano in quel Milan… Le squadre di Gattuso sono molto intense, lui dà un’identità molto chiara”.