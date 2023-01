Il Monza sfida il Manchester United per il terzino: Galliani tenta il grande colpo

Galliani tratta per il terzino, su di lui anche Manchester United e Torino

Calciomercato, Torino e Monza a duello con il Manchester United per il terzino

In seguito all’infortunio di Lazaro, che potrebbe restare fuori dal campo per circa 3 mesi, il Torino cerca il sostituto. Il nome più caldo sembra essere quello di Josip Juranovic, terzino destro del Celtic, che interessa anche al Monza. Il croato ha un costo che si aggira sugli 8 milioni e Galliani starebbe lavorando all’obbligo con diritto di riscatto.

Tuttavia, per il Monza o per il Toro l’acquisto di Juranovic potrebbe non essere un’impresa facile, poiché, secondo quanto riferito da Sky Sports, anche il Manchester United starebbe puntando sul laterale croato vista la probabile partenza di Wan-Bissaka. Nel caso il colpo dovesse fallire il Toro avrebbe già pronta l’alternativa; si tratta di Geōrgios Kyriakopoulos, laterale del Sassuolo, club con il quale è legato da un contratto fino al 2025.