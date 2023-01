Calciomercato Inter, il Barcellona beffa i nerazzurri: Xavi vuole l’attaccante

Il ds nerazzurro deve chiuderla in fretta per Thuram

Calciomercato Inter, il Barcellona si fa sotto

Si comincia a vedere qualche situazione interessante in questa finestra di mercato invernale. L’Inter, per esempio, è una di quelle società che sta facendo parlare tanto di se, ma in realtà lavora sotto traccia, senza lasciare indizi. L’unica cosa che sappiamo con certezza è che la dirigenza nerazzurra è fortemente interessata all’acquisto di Marcus Thuram. Il giovane talento, figlio d’arte, è molto conteso tra le big europee ma l’Inter è sembrata avvantaggiata, fino a questo momento.

Inter, il Barcellona piomba su Thuram

Come dicevamo il giovane talento sta dimostrando le sue qualità, soprattutto dentro l’area di rigore. Marotta sta facendo di tutto per fargli indossare la maglietta nerazzurra, ma le tentazioni, là fuori, sono tante. Una di queste si chiama Barcellona, arriva con il suo fascino europeo e indossa il vestito delle grandi occasioni, come quella di Marcus Thuram, pronto a sfilarlo all’Inter.