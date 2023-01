Calciomercato Inter, il’obiettivo dei nerazzurri si allontana

Calciomercato Inter, il giocatore non arriverà a gennaio

L’Inter sa bene che in casa Empoli può trovare giocatori che possono dare un grande contributo alla causa, ed infatti, i nerazzurri puntano su Parisi. Fra le due società vi è un buon rapporto, visto anche l’ultimo intreccio di mercato che ha portato Asllani dal club toscano all’Inter. Tuttavia, il laterale destro non lascerà la Toscana a gennaio, così come affermato da Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli.

Calciomercato Inter, rimandata a giugno la trattativa per Parisi

Il presidente Corsi ai microfoni di TMW ha parlato di Parisi e ha praticamente bloccato il giocatore fino a giugno, affermando che “bisognerebbe trovare un terzino forte e servirebbe un’opportunità per lui e per noi, in questo momento credo di no”. Ha poi aggiunto: Sono arrivate manifestazioni di interesse, ma è inutile parlare di una squadra inglese oggi quando il ragazzo vorrà vedere a maggio il panorama che gli si proporrà davanti”. Inoltre, ha mandato un chiaro messaggio ai nerazzurri, sottolineando che “la cosa più intelligente è questa, capire gli scenari a giugno”