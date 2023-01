Calciomercato Inter, maxi intreccio col Torino: le ultime

Un altro obiettivo del Torino per l'Inter

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a Schuurs

Ancora un giocatore del Torino nei pensieri di calciomercato dell’Inter: i nerazzurri, dopo la trattativa della scorsa estate per Bremer, hanno messo gli occhi sul difensore olandese Perr Schuurs. Secondo quanto riporta Tuttosport, Schuurs è considerato da Marotta come uno dei difensori migliori in rapporto qualità-prezzo grazie alla sua giovane età (23 anni) e la già ricca esperienza internazionale.

Calciomercato Inter, il Torino ha già pronto il sostituto di Schuurs

Il Torino, avendo fissato il prezzo per Schuurs intorno ai 25 milioni, nel frattempo prova a cautelarsi: sta cercando da giorni di mettere le mani sul 23enne svedese Hien del Verona, già trattato dai granata in estate.