Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per il difensore: parla l’agente

Ag. Hincapiè: “Nulla con l’Inter ma..”

I nerazzurri continuano a lavorare al mercato dopo i punti persi con il Monza. Le disattenzioni della squadra di Inzaghi hanno rivalutare che la squadra nerazzurra ha bisogno sempre di più di un difensore. E proprio di mercato ha parlato il procuratore di Hincapié, difensore del Bayer Leverkusen, Miguel Ramon Serra ai microfoni deL’Interista.

Ci saranno novità sul futuro di Hincapié nelle prossime settimane?

“Quando il mercato è aperto può succedere sempre di tutto. A gennaio credo che non si muoverà, ma ripeto: finché si possono acquistare e vendere i giocatori, tutto può cambiare in breve tempo”.

Vede l’Inter come un club adatto al suo percorso di crescita?

“Certamente, l’Inter sarebbe un club adatto al suo percorso. A lui piace molto l’Inter, è fra i tanti grandi club che Piero sicuramente ammira”.

Ma qualcuno dal club nerazzurro l’ha contattata?

“Sì. Ho sempre avuto conversazioni, con moltissima gente. Al momento però non c’è stato nulla di concreto. Sappiamo che lo seguono, ma ripeto: ad oggi nessuna offerta è giunta”.

In Qatar ha dimostrato ancor di più il suo valore?

“Credo che in Qatar abbia dimostrato ancora di più quanto vale, ma come sta facendo già da molto tempo. Vedremo che succederà in queste settimana. Lui gioca già un grande club che è il Bayer Leverkusen, ma punta sempre ad alzare il livello, quindi vedremo”.

Per quali caratteristiche in particolare lo vede pronto per un grande club?

“E’ un centrale con una grande leadership, è rapido ed aggressivo, il che lo rende forte nell’anticipo. Ha un ottimo controllo di palla e partecipa all’azione dal basso. Tanto in difesa quanto nella costruzione del gioco è completo e lo vedo pronto per un ulteriore salto, posto che ci si può sempre migliorare”.