Calciomercato Juventus, Allegri blinda l’esterno: sarà lui la rivelazione del 2023

Calciomercato Juventus, tanti i club su Soulè

Una delle salvezze delle ultime settimane dei bianconeri è Soulé, giovane attaccante della Juventus che sta stupendo tutti. Il calciatore, cresciuto nelle giovanili bianconeri, viste le ultime prestazioni piace a diversi club in Italia ma anche all’estero.

Come riportato da Romeo Agresti però, i bianconeri apprezzano le qualità del calciatore e non vorrebbero lasciar partire il giocatore viste le qualità notate soprattutto da 10, che non vorrebbe lasciar andar via il calciatore da qui a giugno visto che anche il club bianconero non farà mercato.