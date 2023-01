Calciomercato Lazio, Sarri festeggia e chiede il vice Immobile: ora Tare è pronto a dire si

Si riapre una pista già calda in estate

Continuano ragionamenti in casa Lazio per quanto riguarda l’attaccante per far rifiatare in completa tranquillità Ciro Immobile. Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, il Torino sta chiedendo informazioni per Shomurodov, per questo motivo ci sono possibilità concrete che Sanabria possa indossare la maglia biancoceleste. Già in estate era stato fatto un tentativo per il paraguaiano prima che la Lazio virasse su Cancellieri.

Sanabria caccia l’acquisto del terzino

I biancocelesti possono permettersi un solo acquisto in questa sessione di mercato. Infatti, se dovesse arrivare il 9 granata, a livello economico la Lazio non potrebbe acquistare un terzino sinistro a meno che non venga ceduto qualche giocatore in esubero.