Calciomercato Lazio, Tare pesca dal Belgio il vice Immobile | Il nome

Il giocatore ha contatti con società che collaborano anche con la Lazio

In Spagna e in Belgio il suo talento lo conoscono a meraviglia. E l’eco si è diffusa anche in Italia dove, infatti, la Lazio sta spingendo per assicurarsene le prestazioni. E potrebbe contare, a quanto riporta il sito “La Lazio siamo noi”, anche su due alleati. Il primo è la Youfirst Sport, agenzia con la quale i biancazzurri collaborano da tempo e hanno rapporti anche per quanto concerne Luis Alberto e Raul Moro. Il secondo è la Mizuno, azienda giapponese di scarpe del cui team promozionale fa parte. Classe 1999, Ferran Jutglà, l’oggetto del desiderio della squadra di Maurizio Sarri, è un attaccante tuttofare a suo agio sia in fase di manovra e rifinitura sia nella propensione realizzativa. Il Bruges lo ha prelevato dal Barcellona dove aveva disputato cinque partite segnando una rete pagandolo cinque milioni. Oltre alla rete segnata in prima divisione iberica contro l’Elche, Jutglà ha piazzato altre due perle contro Porto e Atletico Madrid, non proprio formazioni di seconda fascia.

Le condizioni economiche del possibile affare

Il talento dimostrato dal ragazzo in terra belga ha indotto naturalmente il Bruges ad alzare il prezzo. E l’avviso ai possibili acquirenti ha il volto di quindici milioni di Euro, ovvero il triplo di quanto la società belga ha pagato per prelevarlo dai blaugrana. La Lazio medita la formula del prestito con obbligo di riscatto ma prima vuole cercare di chiudere il discorso su Vedat Muriqi, ceduto in prestito al Maiorca. La Lazio non è però la sola ad avere fatto gli occhi dolci a Jutglà che ha su di sè anche i sorrisi degli spagnoli del Villareal e degli inglesi dell’Arsenal. La Lazio conta di averlo per l’estate anche in considerazione del possibile mancato rinnovo di Pedro.