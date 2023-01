Calciomercato Milan, Maldini rinforza la difesa: ecco il partner di Tomori

Calciomercato Milan, obiettivo Kiwior per la difesa

Maldini studia il mercato del Milan per quanto riguarda la difesa: l’obiettivo è regalare a Stefano Pioli il partner ideale per Fikayo Tomori, nonostante le ottime prestazione fornite fin qui da Kalulu. In questo senso, domenica al Picco di La Spezia erano presenti osservatori rossoneri per visionare Kiwior, come riporta calciomercato.com: classe 2000, la sua valutazione si aggira sui 15/20 milioni, e visti anche i sondaggi di alcune squadre di Premier, non ci sono state ancora offerte concrete.

Calciomercato Milan, visionato anche Gonzalez del Lecce

Non solo Kiwior però: i rossoneri hanno visionato anche il centrocampista spagnolo del Lecce Gonzalez. I salentini lo pescarono un anno fa dalle giovanili del Barcellona e ora lo valutano non meno di 15 milioni, complici anche gli interessamenti di Tottenham e Borussia Dortmund.