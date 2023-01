Calciomercato Roma, Gattuso chiama l’esterno giallorosso: accordo vicino

Il club spagnolo fa sul serio per Justin Kluivert

L’esterno olandese di proprietà della Roma, Justin Kluivert, è ora in prestito al Valencia di Gattuso. Il giocatore sembra si sia sbloccato in Spagna, dove aver girato mezza Europa. Il mister ha ritrovato un giocatore che sembrava smarrito, l’ha messo in riga e ha fatto esplodere quelle capacità che il talento olandese possiede. Ora, però, è il momento di guardare al futuro e fare delle valutazioni concrete sul giocatore.

Roma, Kluivert a titolo definitivo

Il club spagnolo vorrebbe acquistare il giocatore a titolo definitivo, sembra ci sia già accordo tra le parti. L’unica cosa che rimane da limare, per il Valencia, è l’ingaggio del giocatore che al momento percepisce 3,3mln di euro.