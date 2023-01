Calciomercato Roma, Mourinho spinge per il centrocampista: Tiago Pinto pronto ad accontentarlo

I giallorossi vogliono fortemente il centrocampista transalpino

Il suo contratto con il Lione scadrà in giugno. Lui, però, Houssem Aouar, centrocampista dell’Olympique Lione che ottima impressione ha fatto anche nell’amichevole disputata di recente dalla squadra con il Monza dove fu il più propositivo dei suoi, potrebbe già essere alla corte della Roma e di Josè Mourinho in gennaio. La società di Trigoria ,infatti, ha avviato trattative con il club francese attualmente ottavo in Ligue Une con ventiquattro punti.

Sulle sue tracce anche il Milan

Anche all’ombra della Madonnina, però, il centrocampista sembrerebbe essere un oggetto del desiderio. Il Milan lo starebbe infatti corteggiando ma si starebbe mobilitando per averlo soltanto in estate. Classe 1998, nativo proprio di Lione, Aouar ha una carriera legata a doppio filo alla squadra della sua città dove prima ha vestito la maglia della Primavera con 22 presenze e 4 reti, poi quella della compagine principale con un bottino di 170 presenze e trenta reti. Per lui anche una presenza nella nazionale rossobiancoblù nel 2020.