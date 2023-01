Calciomercato Roma, tre club di A su Bove: il calciatore disposto ad accettare

Calciomercato Roma, deciso il futuro di Bove: i dettagli

In casa Roma torna a far discutere il futuro di Edoardo Bove. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili giallorosse resta in attesa di un colloquio tra il suo procuratore, e il gm giallorosso, Tiago Pinto. Sono tanti però i club, secondo quanto riportatato da il Corriere dello Sport, che sono sul calciatore ovvero Sassuolo, Salernitana, Verona oltre che ad club esteri. Il calciatore vorrebbe giocare di più e per questo il gm Tiago Pinto potrebbe cederlo solamente in prestito secco o inserendo una recompra, magari proprio in quella trattativa discussa da anni per Frattesi qualora i giallorossi offrissero al Sassuolo appunto Bove e Volpato. Vedremo se Tiago Pinto proverà a sferrare l’attacco a Frattesi o Aouar già a gennaio, cosa però apparentemente difficile viste le condizioni di bilancio.